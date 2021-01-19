Казахстанские школьники завоевали 90 медалей на Международной Жаутыковской олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 8 по 13 января 2021 года на базе Республиканской физико-математической школы города Алматы в онлайн-формате состоялась ХVII Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике для учащихся специализированных школ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

В олимпиаде приняли участие более 1 тысячи школьников, представляющих 146 команд из Австралии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Кыргызстана, Монголии, России, Румынии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Украины и Казахстана.

По итогам олимпиады казахстанские школьники завоевали 90 медалей, из них 13 золотых, 37 серебряных и 40 бронзовых.

Всего призерами олимпиады стали 500 участников.