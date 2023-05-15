Казахстанские школьники завоевали 6 медалей на Балканской олимпиаде по математике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Анталии (Турция) прошла Балканская математическая олимпиада. В ней приняли участие свыше 130 участников из 22 стран балканского полуострова и стран-гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

По итогам олимпиады 6 школьников, представляющих Казахстан, завоевали медали. Это ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы Мирон Юркевич из Алматы, ученик 10 класса школы-лицея «Образование-инновация» Костанайской области Жан Даутов, ученик 11 класса Республиканской физико-математической школы Райымбек Байшуак из Алматы, ученик 10 класса школы-лицея № 8 для одаренных детей г. Павлодар Владимир Роговский, ученик 11 класса школы-лицея «НУРОРДА» г. Астана Мухаммед Нагашибек, ученик 10 класса специализированного лицея «Образование-Инновация» для одаренных мальчиков Жамбылской области Маргулан Шарел.

Цель 40-й Балканской математической олимпиады - поощрение и развитие талантливых учащихся в области математики, создание возможностей для обмена информацией о школьных программах и опытом между странами-участницами, подготовка и получение опыта к Международной математической олимпиаде (IMO).