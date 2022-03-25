Казахстанские школьники завоевали 40 медалей на Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники завоевали 40 медалей на международной Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде. В копилке сборной 5 золотых, 13 серебряных и 22 бронзовые медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования и науки РК.

«Всего в международном интеллектуальном соревновании приняли участие сотни школьников из 38 стран мира. Среди них Япония, Австралия, Канада, Сингапур, США, Аргентина, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Мексика, Катар, Южная Корея, Турция и др. Золотые медали завоевали школьники из Нур-Султана, Алматы, Костаная и Караганды. Призеры - ученики школ Актау, Атырау, Кызылорды и Павлодара. Всего Казахстан на соревнованиях представили 131 школьник из разных регионов страны», - говорится в сообщении Минобразования, опубликованном в Telegram .

Как отметили в ведомстве, призёры получат возможность войти в сборную Казахстана для участия в Международной олимпиаде IMO.