18 Июля 2022 17:55

Казахстанские школьники завоевали 4 медали на международной олимпиаде по биологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три «серебра» и одну «бронзу» завоевали казахстанские школьники на международной олимпиаде по биологии (IBO-2022). Об этом сообщил министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Ребята улучшили показатели прошлого года, когда было завоевано 1 «серебро» и 2 «бронзы».

В Ереване (Армения) соревновались в знаниях 250 школьников из 64 стран мира. Казахстан представляли 4 школьника из Нур-Султана, Алматы и Усть-Каменогорска. Таким образом, все они стали призерами престижной олимпиады.

«Серебро» в копилку сборной принесли Ерасыл Темирбеков, Динмухамед Омар и Алихан Жумагалеев. «Бронза» у Бакдаулета Ерназарова.

Ранее Асхат Аймагамбетов сообщил об успехе казахстанских школьников на международной олимпиаде по географии, где они завоевали золотую и бронзовую медали.



