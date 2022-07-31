31 Июля 2022 16:52

Казахстанские школьники завоевали 23 медали на международных олимпиадах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Три золотые, 13 серебряных и семь бронзовых медалей завоевали казахстанские школьники на самых престижных международных предметных олимпиадах. Таким образом, по промежуточным итогам в копилке сборной 23 медали по 6 предметам За свои победы они получат премии до 4,5 млн тенге и гранты на обучение в отечественных вузах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Ранее на Международной олимпиаде по математике (IMO) сборная Казахстана завоевала три «серебра» и три «бронзы». При этом команда набрала 174 балла, установив новый рекорд за всю историю участия страны в данной олимпиаде, и показала лучший результат за последние 12 лет.

На Международной олимпиаде по физике школьники удостоились одной золотой и четырех серебряных медалей. Это самый лучший показатель за последние восемь лет. В прошлом году у сборной было пять серебряных медалей.

На Международной олимпиаде по географии наши школьники второй год подряд завоевывают «золото». В этом году мы также получили и одну бронзовую медаль.

Участники Международной олимпиады по биологии улучшили прошлогодний результат, завоевав три серебра и одну бронзу. В прошлом году в копилке были одна серебряная и две бронзовые медали, а также одна почетная грамота.

Триумфальным стало выступление наших юных химиков в интеллектуальном соревновании. Они завоевали одно «золото» и три «серебра». Причем это первое золото с 2017 года.

Впервые две бронзовые медали завоевали казахстанские школьницы на Международной олимпиаде по лингвистике.

«Впереди Международная олимпиада по информатике. Я верю в наших ребят и уверен, что и на этой олимпиаде дети достойно представят нашу страну. Благодарю всех участников и призеров за труд, старания, упорство, коллег – за ежедневную работу и высокий профессионализм. В этом году за такие результаты впервые благодаря поддержке Президента наши школьники получат солидные денежные премии до 4,5 млн тенге и грант на обучение в казахстанских вузах без сдачи ЕНТ. Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, серебряную медаль – 1000 МРП, бронзовую – 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям», – отметил министр просвещения Асхат Аймагамбетов.







