19 Мая 2022 14:00

Казахстанские школьники завоевали 14 медалей на Всемирной Гимназиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники впервые принимают участие во Всемирной гимназиаде, которая проходит во французской Нормандии с 14 по 22 мая. При этом в копилке сборной Казахстана уже 14 медалей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

«На прошлой неделе мы провожали около 250 наших школьников во Францию. Там они впервые принимают участие во Всемирной гимназиаде, соревнуясь со сверстниками из почти 70 стран мира. И на сегодня наши школьники завоевали 14 медалей. В копилке сборной восемь золотых, три серебряные и три бронзовые медали. «Золото» у участников соревнований по дзюдо, тхэквондо и плаванию, серебро у легкоатлетов и дзюдоистов, бронзовыми призерами стали дзюдоисты и таеквондисты.

Я поздравляю всех призеров с заслуженными победами! Медаль каждого из вас – результат вашего труда, упорства, стараний и дисциплины. Благодарю ваших учителей и тренеров за работу, которая демонстрирует хороший уровень подготовки, а также родителей, которые поддерживают вас.

Я видел ваш настрой, когда провожал вас в аэропорту. Желаю новых побед в следующие дни, и знайте, что на родине вас ждут и болеют за вас. Министерство образования и науки продолжит создавать условия для того, чтобы вы могли и дальше так же достойно представлять Казахстан», - написал глава Минобразования.

Всего в спортивных соревнованиях участвует более 3,5 тыс. школьников 16-18 лет из 70 стран мира. Команда сборной Казахстана состоит из 296 человек, из них 234 юных спортсмена, 49 тренеров, девять судей и четыре члена Штаба.

Казахстанские школьники соревнуются по таким видам спорта, как бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, ориентирование, плавание, пляжный волейбол, регби, спортивная гимнастика, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.



