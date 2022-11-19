Казахстанские школьники заняли второе место на олимпиаде по робототехнике в Дортмунде

19 Ноября 2022, 22:43

19 Ноября 2022, 22:43

Казахстанские школьники заняли второе место на олимпиаде по робототехнике в Дортмунде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наши школьники в очередной раз продемонстрировали очень высокий уровень и впервые заняли второе место на всемирной олимпиаде по робототехнике, которая проходила в немецком городе Дортмунде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Победителями стали Имангали Мынжасар и Бибарыс Михаш, ученики государственной школы №26 им. Ж.Жабаева и IT-лицея № 9 города Шымкента.

World Robot Olympiad (WRO) проводится с 2004 года. Казахстан участвует в данной олимпиаде с 2014 года. В этом году в финале за звание лучших боролись 365 команд из 73 стран мира. А на отборочных этапах участвовали 15 тысяч команд по всему миру.

Глава ведомства Асхат Аймагамбетов поздравил призеров, их наставников и родителей детей с высоким результатом.