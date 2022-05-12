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Казахстанские школьники впервые примут участие во Всемирной гимназиаде
12 Мая 2022 17:00

Казахстанские школьники впервые примут участие во Всемирной гимназиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан впервые примет участие во Всемирной гимназиаде школьников. Честь страны на международных соревнованиях будут защищать 234 школьника. Казахстанские юные спортсмены поборются за призовые места по 18 видам спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МОН РК.

Всемирная гимназиада-2022 пройдет во французской Нормандии с 14 по 22 мая. Всего в спортивных соревнованиях будут участвовать более 3,5 тыс. школьников 16-18 лет из 70 стран мира.

«Участие во Всемирной гимназиаде будет способствовать развитию школьного спорта и школьной лиги. Год детей ознаменован таким важным для наших юных спортсменов событием. Команда сборной состоит из 296 человек. Из них 234 юных спортсмена, 49 тренеров, девять судей и четыре члена Штаба. Мы представлены по 18 видам спорта. Наши школьники попытаются завоевать как можно большее количество медалей. Мы активно развиваем наши школьные лиги по целому ряду видов спорта. Дети с удовольствием в них участвуют. Наш приоритет – массовое занятие спортом наших школьников», – сообщил директор Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК Сагдат Садыков.

Отметим, что международные спортивные соревнования пройдут в девяти городах Нормандии по 20 видам спорта. Казахстанские школьники выступят по таким видам спорта, как бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, вольная борьба, женская борьба, греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, ориентирование, плавание, пляжный волейбол, регби, спортивная гимнастика, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.


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