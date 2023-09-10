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    13:28, 10 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанские школьники установили рекорд по игре в тогызкумалак

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    Фото: t.me/oqu_agartu
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошла массовая интеллектуальная игра в тогызкумалак. 2028 школьников сыграли единовременно в тогызкумалак и установили рекорд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    По данным ведомства, это достижение было зафиксировано представителем Книги рекордов Казахстана.

    Отметим, День тогызкумалак отпраздновали не только в Казахстане, но и в ряде стран мира: Узбекистан, Китай, Монголия, Латвия, Румыния, Бангладеш, Турция и Колумбия.

    С 21 по 24 сентября 2023 года в Центре настольного тенниса ADD в Алматы состоится чемпионат мира по тогызкумалак среди школьников (U-15, U-17) по рапиду и блицу. В турнире примут участие свыше 150 игроков.



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