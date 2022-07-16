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Казахстанские школьники стали призерами олимпиады по физике в Швейцарии
16 Июля 2022 10:58

Казахстанские школьники стали призерами олимпиады по физике в Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Швейцарии завершилась международная олимпиада по физике, участие в которой приняли школьники из 75 стран. В числе призеров оказались и учащиеся из Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«Хорошие новости. Снова копилка нашей сборной пополнилась медалями. Отличный результат – 1 золотую и 4 серебряные медали завоевали наши школьники на Международной олимпиаде по физике (IPhO). Она проходила в городе Цюрихе (Швейцария) с 10 по 15 июля. Нашу страну представляли 5 школьников из Нур-Султана, Алматы, Павлодара и Атырау. Они соревновались с 368 сверстниками из 75 стран мира. Ребятам удалось улучшить показатели прошлого года, когда было завоевано 5 серебряных медалей», - сообщил в Telegram министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов.

Золотую медаль сборной принес Даниил Шатохин, серебряные медали – Ерсултан Питебай, Владимир Лим, Динмухаммед Рахимжанов и Ризабек Алпамыс.

«Поздравляю ребят с заслуженными наградами! Наши школьники продемонстрировали высокие результаты и достойно защитили честь нашей страны на мировом олимпе! Поддержка родителей, знания, переданные педагогами, внесли свою лепту в эти достижения, за что я выражаю свою благодарность. Желаю дальнейших успехов и новых высот!» - написал А. Аймагамбетов.

Как отметил глава Минпросвещения, призеры получат денежные премии и гранты для обучения в отечественных вузах без сдачи ЕНТ. Также выплаты получат и их педагоги-наставники.

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