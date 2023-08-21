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    15:42, 21 Август 2023 | GMT +6

    Казахстанские школьники стали призерами международной олимпиады по астрономии и астрофизике

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    Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
    ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В Польше завершилась 16-я Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOAA). Участие в нем приняли более 250 школьников из 50 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Команда Казахстана ежегодно проходит подготовку на базе обсерватории центра «Бобек». В этом году наши школьники завоевали две медали:

    Серебро — Ахмаджон Табаров — ученик НИШ города Алматы;

    Бронза — Елубай Бекасыл — ученик НИШ города Алматы.

    Международная олимпиада по астрономии и астрофизике — ежегодное соревнование для старшеклассников со всего мира. Школьники решали теоретические задачи, проводили анализ данных и наблюдения.

    Основная цель IOAA — популяризация астрономии и астрофизики. В этом году в конкурсе приняли участие 250 участников из 50 стран мира. Сборная Казахстана участвует в этой олимпиаде с 2012 года.



    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Олимпиада Польша
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