Казахстанские школьники стали призерами международной олимпиады по астрономии и астрофизике

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - В Польше завершилась 16-я Международная олимпиада по астрономии и астрофизике (IOAA). Участие в нем приняли более 250 школьников из 50 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Команда Казахстана ежегодно проходит подготовку на базе обсерватории центра «Бобек». В этом году наши школьники завоевали две медали:

Серебро — Ахмаджон Табаров — ученик НИШ города Алматы;

Бронза — Елубай Бекасыл — ученик НИШ города Алматы.

Международная олимпиада по астрономии и астрофизике — ежегодное соревнование для старшеклассников со всего мира. Школьники решали теоретические задачи, проводили анализ данных и наблюдения.

Основная цель IOAA — популяризация астрономии и астрофизики. В этом году в конкурсе приняли участие 250 участников из 50 стран мира. Сборная Казахстана участвует в этой олимпиаде с 2012 года.



