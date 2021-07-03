Казахстанские школьники стали призерами Европейской олимпиады по географии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Две медали – «серебро» и «бронзу» – завоевала казахстанская сборная на Европейской олимпиаде по географии. Ее с 18 по 21 июня в онлайн-формате проводила Сербия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

В интеллектуальном конкурсе приняли участие 152 школьника из 13 стран. Нашу страну представляли три школьника из Актобе и Шымкента. Участники Европейского интеллектуального конкурса являются победителями и призерами Республиканской олимпиады по географии. Национальную сборную к соревнованиям готовила Г.Нюсупова, доктор географических наук, профессор КазНУ имени аль-Фараби.

Олимпиада состояла из письменных и мультимедийных тестов и практических туров. В итоге в копилке у казахстанской сборной две медали: «серебро» у Рустама Валеева и «бронза» у Еркебулана Тазабека. Третий участник от Казахстана Бейхан Муканов получил сертификат.

«Европейская олимпиада повышает интерес школьников к географическим и экологическим исследованиям. Интеллектуальное соревнование стало первым в 2021 году испытанием для юных географов и трамплином для участия в Международной олимпиаде, которая пройдет в августе. На днях своими успехами нас порадовали ученики, завоевавшие четыре бронзовые медали на олимпиаде по информатике. Наши школьники демонстрируют хорошие знания, качество образования, уровень тренеров и отношение родителей на мировом уровне, завоевывая призовые места среди сотен других участников из разных стран», – отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

Отметим, что в этом интеллектуальном соревновании Казахстан участвует третий год. В прошлом году казахстанские школьники также завоевали одно «серебро» и одну «бронзу».