Казахстанские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученики специализированной школы-интернат «Мурагер» Карагандинской области и НИШ города Шымкент стали бронзовыми призерами международного чемпионата US Open FIRST LEGO League в штате Массачусетс. В соревновании приняли участие более 700 учеников из 20 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Команда Шымкента вошла в тройку лидеров в номинации Innovation Project. Они представили жюри проект, направленный на сохранение излишков энергии от ветреных генераторов и солнечных панелей посредством преобразования их в электроэнергию. Карагандинская команда завоевала бронзу в главной номинации Champions Award.

«Мы готовились к чемпионату больше полугода. Три дня соревнований были очень волнительными для нас, так как соперники были очень сильными. Но мы перебороли свои страхи, и смогли показать свои способности. Мы держали лидерство в игре роботов, отлично презентовали инновационный проект и были сплоченными», – поделился один из участников Акбар Ермеков.

В перерывах между соревнованиями ученики имели возможность посетить инженерные факультеты топовых университетов, в числе которых MIT, Boston University и Harvard, а также лично познакомиться с их профессорами. Напомним, путевку на международный чемпионат ученики получили на Центрально-Азиатских играх FIRST Central Asia, организованных общественным фондом USTEM Robotics при поддержке Министерства просвещения в феврале этого года.