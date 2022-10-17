17 Октября 2022, 15:44

Казахстанские школьники стали победителями чемпионата по робототехнике в Женеве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Наши школьники одержали победу и установили рекорд на Всемирных соревнованиях FIRST GLOBAL CHALLENGE по робототехнике в Женеве. Об этом сообщил в Telegram-канале министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает МИА «Казинформ».

«Связался с детьми по телефону и поздравил их. Они набрали наибольшее количество баллов, соревнуясь со сверстниками из 167 стран мира.

Этот чемпионат по робототехнике является одним из самых престижных во всем мире. Победа дает школьникам возможность поступить в ведущие мировые вузы», - сообщил министр.

Сборную нашей страны представляли пять школьников от 15 до 17 лет. Все они победители Национального турнира FIRST Global Challenge. Школьники на протяжении трех дней провели 16 игровых матчей, не проиграв ни одного и установив рекорд по количеству баллов. Помимо первого места в чемпионате, казахстанская сборная выиграла золотую медаль Al-Khwarizmi «За блестящую поддержку», оказанную командам из других стран, а также специальную премию JUDGES AWARD за выдающиеся инженерные решения в создании робота.

«Поздравляю наших ребят с высокими достижениями! Желаю новых успехов и дальнейших высот! Накануне Дня Республики вы порадовали нас хорошими новостями.

Уверен, что ваш пример станет стимулом для других школьников. Также благодарю учителей, тренеров и родителей талантливых детей за поддержку.

Со своей стороны, Министерство просвещения и далее будет создавать возможности для развития цифровых компетенций и навыков у школьников. За последние три года в стране открылись 41 IT-школа, где сейчас обучаются 55 тысяч детей. В школах открыты порядка 3 тыс. кабинетов робототехники», - проинформировал Асхат Аймагамбетов.

Президент уделяет особое внимание цифровизации в сфере образования. Спецификой IT-школ является специализация в области IT-технологий, ранняя профилизация, углубленное изучение робототехники, программирования и 3D- моделирования. И с каждым годом количество IT-школ будет увеличиваться.

В июле этого года сборная страны уже участвовала и победила на двух британских внесезонных олимпиадах FIRST Tech Challenge UK and Ireland. Тогда школьники смогли установить абсолютный рекорд соревнований, выиграв 19 из 20 игр, а также получили сразу три номинации от членов жюри.

FIRST входит в Перечень олимпиад, рекомендованных Министерством просвещения РК.

Фото: t.me/oqu_agartu