Казахстанские школьники разработали устройство для защиты шахтеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские школьники состязались в разработке уникальных IT-решений в различных отраслях. Итоги конкурса подведены в столице на форуме Digital Bridge-2022. Призовые места заняли команды из Актобе (Virgo), Костаная (Ortus) и Шымкента (Kazbionics), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Вице-министр просвещения Айбат Ильясов принял участие в награждении победителей конкурса среди школьников Samsung Solve for Tomorrow. Конкурс среди школьников проходил с 1 марта по 27 сентября. В этом году количество участников стало рекордным – 800 человек. Это в два раза больше, чем в 2021 году. Команды, одержавшие победу, получат крупные денежные вознаграждения в размере от 300 тысяч до 4 млн тенге. Отобраны 10 сильнейших команд. Подобный формат конкурса позволяет будущим лидерам развивать творческие навыки и нестандартно решать важные проблемы и разрабатывать современные цифровые проекты благодаря инженерному делу и математике.

«На форуме Digital Bridge-2022 Глава государства сказал, что развитие Индустрии 4.0 и цифровой экономики будет приоритетом для нашей страны, и нужно укреплять человеческий капитал. Такие мероприятия – это большая поддержка и мотивация талантливых детей, возможность реализации новых идей и креативных цифровых решений. Участникам и их наставникам желаю реализовать стартапы в успешные бизнес-проекты не только в нашей стране, но и за ее пределами», – отметил вице-министр просвещения РК Айбат Ильясов.

Команда, завоевавшая первое место, разработала специальное устройство, защищающее шахтеров от отравления вредными выбросами.

«Мы долго трудились над проектом и очень рады победе. Наша разработка – это работоспособный комплекс из портативного газоанализатора и мобильного приложения к нему. Устройство Nuret ss создано для шахтеров, которые каждый день работают в сложных физических условиях, зачастую с риском для жизни. Устройство способно улавливать мельчайшие пары опасных газов, скапливающихся в шахтах. Таким образом, IT-устройство предупредит шахтера о возможных рисках для здоровья», – сказали победители конкурса.

Второе место занял стартап команды Ortus, школьники создали сельскохозяйственного робота для опыления и обработки полей. Третье место заняла команда Kazbionics, которая разработала и воплотила в жизнь полноценные протезы для рук.

Стартап-конкурс Samsung проходит ежегодно и направлен на выявление креативных и современных решений в IT-сфере.







