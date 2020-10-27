Казахстанские школьники разработали устройства для людей с особыми потребностями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Креативные идеи в сфере автоматизации процессов, облегчения жизни людей с особыми потребностями, организации досуга предложили юные изобретатели конкурса «KazRoboProject» Фонда Нурсултана Назарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

В течение этого года шел отбор лучших конкурсантов проекта в возрасте от 10 лет до 21 года. Конкурс является частью программы развития Федерации «КазРоботикс» и направлен на развитие творческих способностей, повышение интереса к прикладным исследованиям научно-технической направленности у молодежи.

«Целенаправленная подготовка молодежного проекта к возможному практическому использованию в реальных условиях приводит юных изобретателей к пониманию основ рационализаторской деятельности, закладывает базу для их дальнейшего профессионального роста, - говорит Жекеева Айжан, президент Федерации «КазРоботикс».

Созданные ребятами проекты - это прикладные работы, ориентированные на создание технического устройства (роботизированного устройства, микропроцессорной системы), приносящего ощутимую пользу для решения конкретной проблемы.

Конкурс проводился в двух возрастных группах: 10-15 лет и 16-21 год, а также в двух номинациях в каждой возрастной группе: «Концепт» и «Прототип».

Всего по стране на регистрацию к участию в конкурсе было подано 62 проекта. Работы ребят оценивали представители Союза машиностроителей Казахстана, инженеры производств, призеры прошлых лет и др.

Победителями конкурса признаны:

- в номинации «Концепт» в возрастной группе от 10 до 15 лет - ДауренбекСакен и Болат Айдамир из команды «Twinkle» (г. Кокшетау). Ребята разработали концепцию современного «IT-парка развлечений». Второй победитель – команда «Grad» (г. Павлодар), в составе которой Андрей Дорохин и Айпара Сыздыкова. Они создали проект «Firebot» - машина для тушения пожаров без участия человека;

- в номинации «Концепт» в возрастной группе от 16 до 21 года - Фараби Cамаликов и Мұхтар Оразбай (команда «FM Team» из г. Атырау). Они придумали активно-пассивный тренажер для реабилитации верхних конечностей людей с особыми потребностями;

- в номинации «Прототип» в возрастной группе от 10 до 15 лет – Әділет Шалқарұлы и Дария Сексенбаева («Future-IT», г. Талдыкорган). Ребята создали «Браслет для людей с особыми потребностями». Это эхолокатор, который помогает людям найти нужный автобусный маршрут, сеть в автобусе, определять насколько близко располагается какое-либо препятствие;

- в номинации «Прототип» в возрастной группе от 16 до 21 года - Даниил Белов иАнастасия Воронкова («Роботрек-Актау»).Они авторы проекта «Самоучитель шрифту Брайля». Их устройство помогает слабовидящим и незрячим людям обучиться письму и чтению. Оно работает таким образом, что, нажав на кнопку, человек не только слышит то, как звучит буква, но и может с помощью пальца ощутить то, как она обозначается.

Кроме этих проектов, которые стали победителями конкурса, немало довольно интересных работ, вошедших в финал конкурса. К ним можно отнести устройство «City helper» Матвея Рыбалкина и Даниила Едгулова (г. Алматы). Это часы-коммутатор, помогающие слабовидящим людям найти нужную остановку, выбрать автобус.

Другой любопытный проект-финалист - «Аэропоника» Арлана Мухамеджанова и Владислава Просекова (г. Петропавловск). Они разработали систему, которая позволяет выращивать растения через экономное расходование воды, собирать урожай с помощью робототехники и обеспечивать дистанционный контроль за всеми процессами.