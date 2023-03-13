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Казахстанские школьники примут участие в международных математических олимпиадах

13 Марта 2023, 21:20
Казахстанские школьники примут участие в международных математических олимпиадах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стартовали Международные математические олимпиады – Азиатско-Тихоокеанская и «Шелковый путь». Казахстан на них представят 157 школьников - победители и призеры областного этапа республиканской олимпиады по предмету «Математика». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

По информации организаторов, интеллектуальные соревнования направлены на выявление одаренных школьников в области математических наук, развития международных образовательных и научных связей между странами-участницами.
«Казахстан ежегодно представляют более 120 школьников. Начиная с 2003 года, наши олимпийцы завоевали 65 золотых, 182 серебряных и 302 бронзовые медали», - сообщил руководитель отдела организации интеллектуальных мероприятий и международного сотрудничества РНПЦ «Дарын» Абай Дуйсен.
В Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде примут участие школьники из 38 стран: Аргентина, Австралия, Канада, Гонконг, Индонезия, Япония, Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, США, Турция и другие. Талантливые школьники из стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути, будут соревноваться на олимпиаде «Шелковый путь».


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