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Казахстанские школьники награждены поездкой на Байконур
9 Августа 2022 17:49

Казахстанские школьники награждены поездкой на Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Находящийся с рабочим визитом на космическом комплексе «Байконур» министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин встретился с казахстанскими школьниками, приехавшими на космодром для наблюдения за пуском космического корабля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Возможность увидеть космический старт на Байконуре и встретиться с министром предоставилась одиннадцати школьникам из Казахстана – победителям республиканских олимпиад по техническим наукам.

Как стало известно, с предложением к МЦРИАП РК поощрять технически одаренных детей поездкой на легендарный космодром Байконур обратилась Аружан Саин – Уполномоченный по правам ребенка. Эта инициатива была поддержана Министерством, и ребята не только увидели запуск космического корабля, но также познакомились и пообщались с министром Багдатом Мусиным, летчиком-космонавтом Айдыном Аимбетовым, специальным представителем Президента РК на комплексе Байконур Кайратом Нуртаем.

Ребята поделились огромными впечатлениями от увиденного старта, который стал кульминацией познавательной программы по Байконуру.

«Поездка на Байконур для нас – это, действительно, большая награда и стимул для новых побед, знаний, целей развития казахстанских космических технологий и, в первую очередь, космодрома Байконур», - рассказала Камиля Жумабаева, ученица 11 класса из Алматы, победитель республиканского конкурса научных проектов «Наука о Земле и Космосе».

Пуск ракеты –носителя «Союз 2.1б» с группировкой спутников состоялся сегодня, 9 августа, в 11 часов 52 минуты по времени Нур-Султана. Все космические аппараты были выведены на целевые орбиты.


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