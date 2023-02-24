Казахстанские школьники могут бесплатно обучиться финансовой грамотности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодежь в возрасте 25-35 лет не имеет накоплений и берет кредиты и микрозаймы. К таким печальным последствиям приводит отсутствие финансовой грамотности. Эксперты Freedom Life считают, что нужно с детства учить детей правильно обращаться с деньгами. С этой целью компания запустила образовательную платформу «Freedom Camp», на которой любой желающий школьник может пройти бесплатные курсы по финансовой грамотности. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет, какие сюрпризы ждут пользователей на обучающей платформе.

Индекс финансовой грамотности казахстанцев составляет около 40%. В развитых странах этот показатель составляет 55-71%. Из-за низкого уровня финансовой грамотности казахстанская молодежь в возрасте 25-35 лет не имеет накоплений, редко формирует финансовую подушку и все чаще обращается за кредитами и заемными средствами.

«Только за прошлый год казахстанцы отдали интернет-мошенникам 7 млрд тенге. На эту сумму можно было построить современную школу. К сожалению, казахстанцы верят обещаниям быстрого обогащения и легких денег. Но нужно понимать, что высокая доходность и большие проценты не берутся из ниоткуда. Все это зарабатывается умом и трудом. Чтобы не потерять накопления, нужны финансовые знания. Нас очень радует, что у современных детей есть желание эти знания получить», – пояснили эксперты Freedom Life.

Отметим, что в части обучения детей финграмотности у компании достаточно опыта. В течение четырех лет компания проводила летние лагеря для детей по изучению финансовой грамотности. За время существования по проекту Freedom Camp обучились более 2 500 детей.

«Несмотря на то, что работа лагеря завершилась, мы поддерживаем контакт с некоторыми учениками. В социальных сетях они рассказывают нам о своих целях, успехах в накоплении и прочитанных книгах. Приятно, что ребята четко понимают, как будут зарабатывать на будущее, а потому стараются не тратить время зря. Freedom Camp – это частная инициатива нашей компании, но мы будем рады, если государство заинтересуется программой. Мы готовы адаптировать ее для общеобразовательных школ», – подчеркнули во Freedom Life.

У каждой компании есть миссия. Миссия Freedom Life – обучить население Казахстана основам финансовой грамотности.

«Мы начали с детей, чтобы им было проще стать востребованными профессионалами и научиться распоряжаться деньгами. Ведь финансовая грамотность – это один из важнейших навыков XXI века. В течение последних 4 лет, что проект существовал в формате летнего лагеря, было много желающих пройти обучение. Заявки приходили со всего Казахстана. К сожалению, мы физически не могли уделить внимание всем школам и центрам образования. Поэтому мы и решили создать образовательную платформу, где обучение можно пройти в любое время. Единственное, что нужно – интернет и смартфон или компьютер», – пояснили во Freedom Life.

Обучение состоит из 14 уроков. Для удобства каждое занятие разбито на короткие видео по несколько минут. Благодаря этому ребенок может изучать тему там, где ему удобно: на перемене, в дороге или перед сном. На протяжении 14 уроков школьникам расскажут о финансах, инвестициях, банках, страховых компаниях, финансовой подушке и финансовых пирамидах, также о том, как не тратить деньги впустую и научиться копить.

Помимо обучения детей ждут и приятные сюрпризы.

«После регистрации надо смотреть уроки и сдавать тесты. Если результат будет выше 70% правильных ответов, платформа начисляет Freedom Coins. Это цифровые монеты, которые можно обменять на памятные призы: мерч Freedom Camp, классную термос-бутылку для школы или спорта, блокноты с лайфхаками о деньгах, настольные игры, казахстанские комиксы», – отметили инициаторы проекта.

Хоть обучение и запустили всего две недели назад, на платформе зарегистрировались уже более 300 детей. В режиме реального времени обучаются по 10-15 детей каждый день.

«Мы рассказываем о финансах, помогаем правильно ставить цели по технике SMART, учим детскому тайм-менеджменту и выбору профессии по квадранту денежного потока. И всё это максимально простым языком и в игровом формате. В качестве рекомендации предоставляем список легких для чтения книг о финансах. Наша цель – сделать так, чтобы дети получили те знания, которые им действительно пригодятся», – отметили в Freedom Life.