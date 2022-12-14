НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Казахстанские школьники могут бесплатно обучаться в США

14 Декабря 2022, 18:17
Казахстанские школьники могут бесплатно обучаться в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники могут бесплатно обучаться в США. Речь идет об образовательной программе FLEX. Эти и другие вопросы министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов обсудил в ходе встречи с послом США в Казахстане Дэниелом Розенблюмом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Стороны также рассмотрели вопросы повышения квалификации педагогов и признания сертификатов и курсов для учителей.

«Налажено взаимовыгодное сотрудничество в сфере образования между нашими странами, реализуется сразу несколько проектов по всем уровням образования. Мы поддерживаем разные программы обмена, например по FLEX уже более 2000 школьников обучились в школах США. Эффективными являются программы по развитию английского языка. Участники программы преподают в наших организациях образования английский язык. Мы также активно работаем по развитию STEM и инклюзивного образования. Я надеюсь на дальнейшее сотрудничество по всем этим направлениям», - отметил Министр просвещения Асхат Аймагамбетов.

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм выразил готовность к сотрудничеству и отметил потенциал двустороннего сотрудничества.

«Образование подрастающего поколения - это будущее страны. И это очень важная миссия. Как Вы отметили, мы успешно сотрудничаем в течение многих лет. Мы готовы к дальнейшему сотрудничеству, в частности по программам повышения квалификации учителей Казахстана», - сказал посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм.

Также в рамках встречи были рассмотрены и другие вопросы сотрудничества в сфере образования: повышение квалификации педагогов, развитие колледжей, инклюзивного образования.

В ходе встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении партнерства двух стран в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Фото: gov.kz


Новости по теме
Казахстанский борец-вольник Азамат Даулетбеков завоевал бронзовую медаль Кубка мира в США
Сильные торнадо обрушились на ряд штатов США - есть пострадавшие
В Казахстане дети из социально уязвимых семей будут питаться в детсадах бесплатно
Теги:
Читайте также
Казахстанский борец-вольник Азамат Даулетбеков завоевал бронзовую медаль Кубка мира в США
Стипендии увеличат в два раза казахстанским студентам вузов
Сильные торнадо обрушились на ряд штатов США - есть пострадавшие
Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК
Институт профессиональных приемных семей может появиться в Казахстане
В Казахстане дети из социально уязвимых семей будут питаться в детсадах бесплатно
Единая цифровая база очередности и выдачи направлений в детсады появится в Казахстане
Модель цифрового университета внедрят в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
2 Модель цифрового университета внедрят в Казахстане
3 Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК
4 Полноценный рынок ІТ-технологий сформировался в Казахстане - Дархан Ахмед-Заки
5 Выращивать форель и осетровых будут в Костанайской области

Лента новостей