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Казахстанские школьники будут изучать английский язык с третьего класса
15 Августа 2022 13:34

Казахстанские школьники будут изучать английский язык с третьего класса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд новшеств ожидает казахстанских школьников в новом учебном году. Об этом сообщили в Министерстве просвещения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На аппаратном совещании Министерства просвещения обсудили новшества нового учебного года. Продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель во 2-11 классах. В этом году первоклассники, обучающиеся на казахском языке, будут учить только «Алфавит» и «Родной язык», - говорится на сайте ведомства.

Русский язык дети начнут изучать со 2-го класса, а английский язык с 3-го класса. В 5 -11 классах в вариативный компонент будет включен курс «Глобальные компетенции».

Методическое письмо-инструкция содержит конкретные рекомендации по рациональному использованию часов вариативного компонента, реализации инклюзивного образования, организации внеурочной деятельности.


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