Казахстанские школьницы завоевали четыре медали на Европейской математической олимпиаде

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана выиграла четыре медали по результатам Европейской математической олимпиады для девушек (EGMO), прошедшей в словенском городе Порторож, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Олимпиада проходила с 13 по 19 апреля 2023 года. В ней приняли участие 240 школьниц из 60 стран мира. Честь страны защищали четыре школьницы из городов Астана и Алматы, Павлодарской области.

Участницы выполняли индивидуальные задания по математике. По результатам все четыре школьницы получили места:

Мерей Темирзинова (город Астана) – серебряная медаль;

Анастасия Одинцова (Павлодарская область) – серебряная медаль;

Акерке Нурахметова (город Алматы) – серебряная медаль;

Амира Кенбаева (город Алматы) – бронзовая медаль.

Наша страна принимает участие в Европейской математической олимпиаде для девушек с 2017 года.