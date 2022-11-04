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Казахстанские шахматисты завоевали медали на Континентальном чемпионате Азии

4 Ноября 2022, 00:51
Казахстанские шахматисты завоевали медали на Континентальном чемпионате Азии
4 Ноября 2022, 00:51

Казахстанские шахматисты завоевали медали на Континентальном чемпионате Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 25 октября по 4 ноября в Индии (Дели) проходит Континентальный чемпионат Азии. Ринат Жумабаев стал чемпионом Азии по молниеносным шахматам, «серебро» досталось Арыстанбеку Уразаеву, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

В женском турнире по блицу казахстанская шахматистка Ксения Балабаева вошла в 10-ку лучших, заняв 7 место.

В главном турнире по классическим шахматам в пятерку лучших вошла казахстанка Лия Курмангалиева. На прошедшем чемпионате мира (до 20 лет) в Италии Лия заняла 6 место, обыграв в последнем туре чемпионку Говхар Бейдуллаеву.


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