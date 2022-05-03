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Казахстанские шахматисты выиграли пять медалей на чемпионате мира
3 Мая 2022 23:33
Казахстанские шахматисты выиграли пять медалей на чемпионате мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира по рапиду среди юношей до 18 лет Казбек Ногербек завоевал для Казахстана золотую медаль по молниеносным шахматам (блиц), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу казахстанской Федерации шахмат.

В первенстве мира по блицу среди девушек до 18 лет золото выиграла 17-летняя шахматистка, женский международный мастер Назерке Нургали.

В категории среди юношей до 14 лет «серебро» досталось Даниялу Сапенову, завоевавшему вчера бронзовую медаль по рапиду.

«Сегодня знаменательный день. Копилка казахстанского шахматного спорта пополнилась новыми наградами. На мировом первенстве по быстрым и молниеносным шахматам среди кадетов казахстанцы завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. Поздравляю наших чемпионов, их тренеров, родителей и тех, кто содействовал их успешному выступлению», - сказал исполнительный директор Казахстанской Федерации шахмат Ануар Исмагамбетов.

Ранее сообщалось, что Ногербек Казыбек стал чемпионом мира по рапиду до 18 лет.


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