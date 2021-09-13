Казахстанские шахматисты сыграют в плей-офф всемирной онлайн-олимпиады

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня весь шахматный мир ожидает начала старта стадии плей-офф Всемирной онлайн-Олимпиады по шахматам, организованной Международной шахматной федерацией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации шахмат.

Это командное мероприятие по традиции проводится с 1927 года, но уже второй год с начала пандемии COVID глобальный турнир проходит в цифровом формате. В этом году из 150 национальных сборных мира отборочного этапа онлайн-Олимпиады в четвертьфинал вышли 8 сборных команд из Венгрии, Индии, Казахстана, Китая, Польши, России, Украины и США.

Казахстанская сборная, сумевшая завоевать 1 место в групповом турнире топ-дивизиона страны, прошла в четвертьфинал шахматной онлайн-Олимпиады. В этом году в мероприятии участвует сильнейший состав шахматистов Казахстана: Ринат Джумабаев (международный гроссмейстер), Денис Махнев (международный гроссмейстер), Жансая Абдумалик (международный гроссмейстер), Динара Садуакасова (женский международный гроссмейстер), Рамазан Жалмаханов (международный мастер) и Бибисара Асаубаева (женский международный гроссмейстер). В составе сборной выступают также Рустам Хуснутдинов (международный гроссмейстер), Муртас Кажгалеев (международный гроссмейстер), Гулисхан Нахбаева (женский международный гроссмейстер), Гульмира Даулетова (женский международный гроссмейстер), Казыбек Ногербек (мастер ФИДЕ) и Меруерт Камалиденова (женский международный мастер).

Лучшие результаты в команде Казахстана группового этапа онлайн-Олимпиады продемонстрировали: Бибисара Асаубаева набрала 7 из 7 возможных, Динара Садуакасова - 5 из 8, Рамазан Жалмаханов – 5 из 8, Жансая Абдумалик 4 из 6, Денис Махнев – 3.5 из 5, Ринат Джумабаев за 1 доской набрал 3 очка из 9 партий, Меруерт Камалиденова 2 из 2, Рустам Хуснутдинов 1,5 очка из 4. В то время как Гулисхан Нахбаева, Гульмира Даулетова и Казыбек Ногербек заработали по 1 одному очку за команду.

Предстоящие матчи четвертьфинала:

Дуэль 1: Казахстан против США (старт в 21:30 по времени Нур-Султана)

Дуэль 2: Украина против Индии (старт в 17:00)

Дуэль 3: Россия против Венгрии (старт в 19:30)

Дуэль 4: Китай против Польши (старт в 01:00)

14 сентября пройдут полуфиналы, а 15-го - финал. Каждая игра плей-офф будет состоять из двух матчей. В случае ничьей будет сыгран блиц-матч.

Казахстанская Федерация шахмат желает казахстанской сборной больших успехов и достижения поставленной цели!

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