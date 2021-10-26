Казахстанские шахматистки завоевали два «золота» и два «серебра» на онлайн-чемпионате Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 22 по 24 октября прошел онлайн Чемпионат Азии по быстрым шахматам среди девушек в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет (Asian Youth Chess Championship-2021), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации шахмат.

В соревновании приняли участие 11 казахстанских шахматисток, среди которых четверо участниц удостоились призовых мест.

Чемпионками Азии стали женский мастер ФИДЕ Ксения Балабаева и Елназ Калиахмет - в категориях до 16 лет и до 12 лет соответственно. Победительницам чемпионата будут вручены Золотые сертификаты.

Нурсулу Оразалина стала серебряным призером чемпионата в категории до 12 лет, также второе призовое место завоевала Айару Алтынбек в категории до 10 лет. Серебряным призерам будут вручены Серебряные сертификаты.







