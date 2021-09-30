Казахстанские шахматистки вошли в восьмерку лучших команд мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 29 сентября завершился отборочный этап Командного чемпионата мира ФИДЕ среди женщин 2021 года (FIDE World Women’s Team Championship), который проходит в эти дни в городе Ситжес (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.

В соревновании принимают участие 12 сильнейших женских сборных мира: сборная стран Америки, Азербайджана Армения, Германия, Грузия, Индия, Испания, Казахстан, Польша, команда ФШР (Россия), Украина и Франция.

В первый игровой день сборная Казахстана провела две встречи со сборными Германии и Грузии. За первой доской против сильнейшей немецкой шахматистки, двухкратной чемпионки мира среди девушек Элизабет Петц играла и одержала победу Жансая Абдумалик. Победу команде принесла и Динара Садуакасова в матче против Жозефины Хайнеманн. Матч с Германией завершился в пользу наших шахматисток со счетом 2,5:1,5.



Вторая встреча состоялась с командой из Грузии, страной которая славится на весь мир своими невероятными достижениями в женских шахматах. Жансая Абдумалик одержала победу над супер гроссмейстером Наной Дзагнидзе, которая занимает 10 строчку сильнейших шахматисток мира по рейтингу ФИДЕ. Однако, счет матча Казахстан-Грузия оказался равным 2:2.

Второй игровой день стартовал с победой казахстанских шахматисток во встрече против сборной стран Америки. Играя черными фигурами Динара Садуакасова обыграла аргентинскую шахматистку, 2-х кратную победительницу чемпионатов стран Америки по шахматам Каролину Лухан. Таким образом, счет матча завершился со счетом 2,5:1,5, в пользу Казахстана.

В четвертом туре наша сборная уступила украинской команде, в составе которой выступают известные шахматистки, многократные чемпионки мира среди женщин — сестры Музычук. В этой встрече Меруерт Камалиденова смогла одолеть опытнейшую шахматистку, обладательницу звания международного гроссмейстера Анну Ушенину. Счет матча Казахстан-Украина 1,5:2,5, в пользу украинских спортсменок.

В последнем туре отборочного этапа казахстанские шахматистки продемонстрировали уверенную и красивую игру против сборной Польши. Гульмира Даулетова сумела выиграть Чемпионку Польши среди юниоров, женского международного мастера Анну Кубичку. Итог матча 3,5:1,5 в пользу казахстанской сборной.

Турнирное положение после группого этапа выглядит следующим образом:

Группа А

ФШР — 10 матчевых очков;

Индия — 7;

Армения — 5;

Азербайджан — 4;

Франция — 2;

Испания — 2.

Группа B

Грузия — 8;

Украина — 7;

Казахстан — 7;

Страны Америки — 3;

Германия — 3;

Польша — 2.

Четыре сильнейшие команды из каждой группы продолжат борьбу в плей-офф.

Пары четвертьфинала:

Казахстан против Индии

Команда ФШР против Стран Америки

Армения против Украины

Азербайджан против Грузии