Казахстанские шахматистки примут участие в элитном онлайн турнире

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены женской сборной Казахстана по шахматам, международные гроссмейстеры Динара Садуакасова и Жансая Абдумалик примут участие в элитном онлайн турнире «Julius Baer Challengers Chess Tour». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской Федерации шахмат.

Шахматный турнир организован легендами шахмат - сильнейшей шахматисткой всех времен Юдит Полгар и 14-м чемпионом мира Владимиром Крамником, совместно с Play Magnus Group. Идея соревнования заключается в том, чтобы поддержать молодых шахматистов и способствовать продвижению гендерного равенства в спорте.

В мероприятии будут участвовать 20 самых талантливых шахматистов мира, которые будут поделены на две команды под руководством Полгар и Крамника.

Международный женский гроссмейстер Динара Садуакасова выступит в команде Владимира Крамника.

«С удовольствием согласилась принять участие в соревновании с таким интересным форматом. Играю за команду Владимира Крамника, экс-чемпиона Мира. Турнирная серия состоит из нескольких этапов, между ними будут проходить тренировочные сессии с лучшими тренерами и топ-игроками. К примеру, у нас уже прошли две встречи с одним из наставников команды - Борисом Гельфандом, претендентом на мировую корону. Думаю, этот опыт будет очень полезным», - поделилась своими впечатлениями от предстоящего турнира Динара.

«Для меня очень радостно выступать в команде моего кумира – Юдит Полгар. Сейчас максимально стараюсь прийти в форму и в дальнейшем планирую получать удовольствие от игры. Я задалась целью выступить на максимально высоком уровне и с нашей командой завоевать главный приз», - прокомментировала свое участие в предстоящем рапид турнире Жансая Абдумалик.

Шахматный тур «Julius Baer Challengers» стартует 8 апреля и включает в себя четыре четырехдневных круговых турниров в быстрые шахматы, финал тура состоится с 9 по 13 сентября 2021 г.

Общий призовой фонд шахматного турнира составит 100 000 долларов США. Победившая в турнире команда получит путевку в Дубаи и возможность посетить матч за звание Чемпиона мира, который запланирован на конец текущего года.

Желающие наблюдать за интересными партиями участников шахматного тура, могут смотреть видеотрансляцию в прямом эфире с комментариями экспертов с 12:00 ч. по времени г. Нур-Султана на каналах «Chess24» в YouTube, Twitch и Facebook.







