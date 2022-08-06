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Казахстанские шахматистки одержали шестую победу на всемирной олимпиаде
6 Августа 2022 21:31

Казахстанские шахматистки одержали шестую победу на всемирной олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана провела восьмую встречу на всемирной шахматной олимпиаде в индийском Ченнае, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В сегодняшней встрече казахстанки встретились с соперницами из Словакии и одержали победу со счетом 3,5-0,5. Свои матчи выиграли Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева и Гулисхан Нахбаева. Ксения Балабаева сыграла вничью.

Перед началом этой встречи Казахстан занимал десятую строчку в рейтинге, Словакия 13-ю.

Вчера казахстанские шахматистки обыграли сборную Вьетнама со счетом 2,5-1,5, благодаря чему поднялись в рейтинге олимпиады на четыре строчки. Эта победа стала шестой для казахстанок на турнире.


Фото: Sports.kz.

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