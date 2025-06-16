Казахстанские шахматисты завоевали «серебро» ЧМ по рапиду и блицу

Наша команда KazChess в группе D заняла второе место, затем победила Rookies в 1/8 финала, одолела Freedom в четверть финале и взяла верх над командой Узбекистана в полуфинале. В финале KazChess встретились с WR Chess Team, которая защитила титул чемпионов и получила 75 000 евро. Вице-чемпионы – 50 000 евро, бронзовые призеры – 30 000 евро, за 4-е место – 20 000 евро, за 5-е – 15 000 евро.

Сразу шесть казахстанцев отличились и в личном зачёте, попав в тройки лучших игроков на каждой из девяти досок, определяемых по турнирному перфомансу. «Золото» завоевали Ергали Сулеймен (Rookies, 7-я доска) и Алдияр Сайлаубай (Ashdod Elit Chess Club, 9-я доска). «Серебро» взяли Алдияр Ансат (KazChess, 6-я доска), Ксения Балабаева (Barys.kz, 7-я доска) и Дармен Даурен (Rookies, 9-я доска). «Бронзу» добыл Даниял Сапенов (Rookies, 2-я доска).

Фото: Федерация шахмат Казахстана

KazChess представили:

• Александр Грищук (2683, FID)

• Рихард Раппорт (2631, Венгрия)

• Андрей Есипенко (2646, FID)

• Дармен Садвакасов (2575)

• Алдияр Ансат (2488)

• Меруерт Камалиденова (2255)

• Елназ Калиахмет (2189)

• Ислам Айтен (1929, любитель)

Капитан — Гульмира Даулетова

Командный чемпионат мира по рапиду и блицу 2025 года – третий в истории. Первый прошел в 2023 году в Дюссельдорфе, второй – в 2024 году в Астане. С 11 по 15 июня Лондон собрал 52 команды.