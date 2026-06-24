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    Казахстанские шахматисты претендуют на медали в пяти категориях молодежного ЧМ-2026

    В итальянском Монтесильвано выходит на финишную прямую юношеский чемпионат мира по шахматам FIDE World Youth Chess Championships 2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Казахстанские шахматисты претендуют на медали в пяти категориях молодежного ЧМ-2026
    Фото: KФШ

    Позади участников трех возрастных групп (U14, U16 и U18) уже восемь туров, сыгранных по швейцарской системе. До завершения соревнований с классическим контролем времени остается три раунда, которые и определят имена победителей. Представители Казахстана сохраняют высокие шансы на призовые места в пяти из шести игровых категорий. 

    Наиболее успешно для казахстанской сборной складывается ситуация в категории Open U14. Здесь на лидерство претендуют сразу два казахстанца: таблицу возглавляет Марк Смирнов с 7 очками, а второе-третье места делит Данис Куандыкулы, набравший 6,5 очка. В предстоящем 9-м туре лидерам предстоит сыграть очную партию. Оба спортсмена ранее уже завоевывали международные награды: Куандыкулы выигрывал мировые первенства в категориях U10 и U12, а Смирнов становился вице-чемпионом мира до 10 лет и чемпионом мира в категориях U12 и U14.

    В других номинациях текущие результаты казахстанцев также выделяются.

    В категории среди девушек до 14 лет лидирует представительница Азербайджана Захра Аллахверди (7 очков). Среди казахстанок по 5 очков набрали Ханзада Аманжол и Акерке Молдагали.

    У девушек до 16 лет в группе преследователей за медали борется Елназ Калиахмет (6 очков, делит 4–9 места). В активе Марии Холявко — 5,5 очка. Первую строчку удерживает Цзян Тяньюй из Китая (7,5 очка).

    В категории Open U16 зафиксирована максимальная плотность результатов — разрыв между 1-м и 39-м местами составляет всего 1,5 очка. В медальную гонку могут включиться Алдияр Жауынбай и Сауат Нургалиев (по 5,5 очка), а также Динмухаммед Тулендинов и Назар Талгатов (по 5 очков).

    В старших возрастных категориях молодежного чемпионата мира по шахматам в Италии казахстанские спортсмены также сохраняют шансы на медали.

    В категории среди девушек до 18 лет основную ставку сборная Казахстана делает на действующую чемпионку страны 2026 года Зарину Нургалиеву, которая к девятому туру набрала 5,5 очка.  Жания Науанова идет следом с активом в 5 очков.

    В мужском турнире старшей группы (Open U18) вплотную к лидерам подобрался Эдгар Мамедов, набравший 6 очков и делящий 4–10 места. Действующий чемпион мира 2025 года в категории U16 теперь претендует на награды в новой для себя возрастной группе. В борьбе за высокие места остаются и другие казахстанцы: Мирас Асылов имеет в активе 5,5 очка, а Султанбейбарыс Думанулы, Асман Баянтас и Алан Петухов набрали по 5 очков, сохраняя шансы сократить отрыв от лидеров.

    Всего в мировом первенстве 2026 года среди игроков до 14, 16 и 18 лет принимают участие 742 шахматиста из 85 стран мира. Делегация Казахстана является одной из самых представительных на турнире и насчитывает 35 спортсменов. Обладатели наград определятся по итогам трех заключительных туров.

    Ранее стало известно, что казахстанка Бибисара Асаубаева возглавила взрослый женский рейтинг FIDE Women’s Circuit.

    Спорт спортсмены Казахстана Шахматы Чемпионат мира Молодежь
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор