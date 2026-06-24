Казахстанские шахматисты претендуют на медали в пяти категориях молодежного ЧМ-2026

В итальянском Монтесильвано выходит на финишную прямую юношеский чемпионат мира по шахматам FIDE World Youth Chess Championships 2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

Позади участников трех возрастных групп (U14, U16 и U18) уже восемь туров, сыгранных по швейцарской системе. До завершения соревнований с классическим контролем времени остается три раунда, которые и определят имена победителей. Представители Казахстана сохраняют высокие шансы на призовые места в пяти из шести игровых категорий.

Наиболее успешно для казахстанской сборной складывается ситуация в категории Open U14. Здесь на лидерство претендуют сразу два казахстанца: таблицу возглавляет Марк Смирнов с 7 очками, а второе-третье места делит Данис Куандыкулы, набравший 6,5 очка. В предстоящем 9-м туре лидерам предстоит сыграть очную партию. Оба спортсмена ранее уже завоевывали международные награды: Куандыкулы выигрывал мировые первенства в категориях U10 и U12, а Смирнов становился вице-чемпионом мира до 10 лет и чемпионом мира в категориях U12 и U14.

В других номинациях текущие результаты казахстанцев также выделяются.

В категории среди девушек до 14 лет лидирует представительница Азербайджана Захра Аллахверди (7 очков). Среди казахстанок по 5 очков набрали Ханзада Аманжол и Акерке Молдагали.

У девушек до 16 лет в группе преследователей за медали борется Елназ Калиахмет (6 очков, делит 4–9 места). В активе Марии Холявко — 5,5 очка. Первую строчку удерживает Цзян Тяньюй из Китая (7,5 очка).

В категории Open U16 зафиксирована максимальная плотность результатов — разрыв между 1-м и 39-м местами составляет всего 1,5 очка. В медальную гонку могут включиться Алдияр Жауынбай и Сауат Нургалиев (по 5,5 очка), а также Динмухаммед Тулендинов и Назар Талгатов (по 5 очков).

В старших возрастных категориях молодежного чемпионата мира по шахматам в Италии казахстанские спортсмены также сохраняют шансы на медали.

В категории среди девушек до 18 лет основную ставку сборная Казахстана делает на действующую чемпионку страны 2026 года Зарину Нургалиеву, которая к девятому туру набрала 5,5 очка. Жания Науанова идет следом с активом в 5 очков.

В мужском турнире старшей группы (Open U18) вплотную к лидерам подобрался Эдгар Мамедов, набравший 6 очков и делящий 4–10 места. Действующий чемпион мира 2025 года в категории U16 теперь претендует на награды в новой для себя возрастной группе. В борьбе за высокие места остаются и другие казахстанцы: Мирас Асылов имеет в активе 5,5 очка, а Султанбейбарыс Думанулы, Асман Баянтас и Алан Петухов набрали по 5 очков, сохраняя шансы сократить отрыв от лидеров.

Всего в мировом первенстве 2026 года среди игроков до 14, 16 и 18 лет принимают участие 742 шахматиста из 85 стран мира. Делегация Казахстана является одной из самых представительных на турнире и насчитывает 35 спортсменов. Обладатели наград определятся по итогам трех заключительных туров.

Ранее стало известно, что казахстанка Бибисара Асаубаева возглавила взрослый женский рейтинг FIDE Women’s Circuit.