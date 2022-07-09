9 Июля 2022 08:41

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФООРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 09 июля 2022 года в 07 час 53 мин 37 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 399 км на северо-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 8.9. Магнитуда MPV 3.7. Координаты эпицентра 44.33° с.ш. 81.62° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось, что два землетрясения произошло в 390 км от Алматы.



