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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана

30 Ноября 2022, 12:29
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМА – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 30 ноября 2022 года в 11 часов 03 минуты 23 секунды Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 100 км на юг от города Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.6. Координаты эпицентра 42.39° с.ш. 77.43° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператор ЦСО «Алматы».


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