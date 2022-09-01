Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения на территории Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» Министерства по чрезвычайным ситуациям РК 01 сентября 2022 года зафиксировано два землетрясения, передает МИА «Казинформ».

Первое землетрясение произошло в 08 час 49 мин.

«Эпицентр землетрясения расположен в 259 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.5. Координаты эпицентра 41.68° с.ш. 79.30° в.д. Глубина 15 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении.

В 10 час 34 мин зарегистрировано второе землетрясение. Его эпицентр был расположен в 559 км на восток от г. Алматы на территории Китая.

«Энергетический класс землетрясения 9.0. Магнитуда MPV 4.2. Координаты эпицентра 44.31° с.ш. 83.67° в.д. Глубина 25 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщает сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ».