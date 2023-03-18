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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясения в Таджикистане и Афганистане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Марта 2023, 20:10
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясения в Таджикистане и Афганистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанские сейсмологи зафиксировали три землетрясения в Таджикистане и Афганистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» АО «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований».

Первое землетрясение зарегистрировано сетью сейсмических станций 18 февраля в 897 км на юго-запад от г. Алматы, на территории Афганистана.

«Землетрясение зафиксировано в 6 часов 00 минут 59 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 12,3. Магнитуда 5,9. Глубина 120 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Второе землетрясение зарегистрировано сетью сейсмических станций в 17 часов 29 минут 25 секунд Алматинского времени, в 720 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 11,0. Магнитуда 5,0. Глубина 5 км.

Третье землетрясение зарегистрировано сетью сейсмических станций в 17 часов 35 минут 17 секунд Алматинского времени, в 720 км на юго-запад от г. Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 10,5. Магнитуда 4,8. Глубина 10 км.


Алматы   Таджикистан   Афганистан   Землетрясение  
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