Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае, Таджикистане и Афганистане
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае, Таджикистане и Афганистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Сеть сейсмических станций Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК.
В сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы» говорится:
В 727 км к юго-западу от города Алматы, на территории Таджикистана, произошло землетрясение, подземные толчки зарегистрированы 29 января в 15 часов 10 минут 51 секунду Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 12.9. Магнитуда - 5.6.
В 377 км к югу от города Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, подземные толчки зарегистрированы 29 января в 16 часов 13 минут 56 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.2. Магнитуда - 4.3.
В 844 км к юго-западу от города Алматы, на территории Афганистана, произошло землетрясение, подземные толчки зарегистрированы 29 января в 18 часов 05 минут 25 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения - 10.6. Магнитуда - 4.3.
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