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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Июля 2023, 14:39
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Афганистане Фото: Anadolu Agency

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 19 июля в 894 км на юго-запад от г. Алматы, на территории Афганистана, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

«Землетрясение зафиксировано в 13 часов 26 минут 46 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 12. Магнитуда 5,7. Глубина 120 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


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