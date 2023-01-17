Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана

17 Января 2023, 02:46
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 17 января 2023 года в 1 час 47 минут 49 секунд алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 167 км на юго-восток от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.31° с.ш. 78.56° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Новости по теме
Взрыва на химическом заводе произошел в Китае: 5 человек погибли и 8 пропали без вести
Запретили фотографироваться: в «Шымублаке» ответили на возмущения алматинки
Прожиточный минимум в Кыргызстане вырос на 15% за год
Теги:
Читайте также
Взрыва на химическом заводе произошел в Китае: 5 человек погибли и 8 пропали без вести
Причина обледенения водоканала в Актау – снижение уровня воды в Каспии
Запретили фотографироваться: в «Шымублаке» ответили на возмущения алматинки
Около 500 детей эвакуировали из школы Павлодара из-за задымления
Убийство врача Юрия Шумкова: суд огласил подробности дела
Оперу «Кыз-Жибек» показали в Алматы
Полиция расследует гибель черных старателей в селе Бестобе Акмолинской области
Суд вынес приговор мужчине за нападение с ножом на жену в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Телевидение и радио отключат в Казахстане 18 января
2 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
3 Крупный завод в СКО выставили на торги
4 Асель Мукажанова назначена исполняющей обязанности председателя правления Astana International Exchange
5 На сколько обновился состав Сената

Лента новостей