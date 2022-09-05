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    07:11, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на территории Афганистана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 05 сентября 2022 года в 03 час 57 мин 41 сек Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 1081 км на юго-запад от г. Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 12.6. Магнитуда MPV 5.9. Координаты эпицентра 34.79° с.ш. 70.62° в.д. Глубина 60 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».





    Фото: www.aa.com.tr


    Теги:
    Алматы Землетрясение МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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