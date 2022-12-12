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Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе РФ и Монголии

12 Декабря 2022, 18:26
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе РФ и Монголии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 12 декабря в 1284 км на северо-восток от г. Алматы, на границе России и Монголии, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

«Землетрясение зафиксировано в 17 часов 56 минут 33 секунды Алматинского времени.

Энергетический класс землетрясения 12.4. Магнитуда 6,0. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Фото: images1.ynet.co.il

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