Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение на границе Китая и Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 2 сентября в 253 км на юго-восток от г. Алматы, на границе Китая и Кыргызстана, зарегистрировано землетрясение. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

«Землетрясение зафиксировано в 07 часов 06 минут 14 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда 4,7. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».