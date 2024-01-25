Казахстанские сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение на границе Кыргызстана и Китая

Сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 21 час 4 минуты зарегистрировано землетрясение, передает агентство Kazinform.

Эпицентр землетрясения расположен в 268 км на юго-восток от г. Алматы на границе Кыргызстана и Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.8. Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 41.13° с.ш. 78.56° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории РК ощутимости нет.