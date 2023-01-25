Казахстанские сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 25 января на территории Китая зарегистрированы два землетрясения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Первое землетрясение зафиксировано в 625 км на юго-восток от г. Алматы в 19 часов 13 минут 38 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда 5,0.

Второе землетрясение зафиксировано в 19 часов 48 минут 27 секунд Алматинского времени. Эпицентр землетрясения расположен в 386 км на северо-восток от г. Алматы.

Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда 5.2, говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Фото: assicuraci.it