Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Казахстанские сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Китае

25 Января 2023, 20:43
Казахстанские сейсмологи зафиксировали два землетрясения в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций 25 января на территории Китая зарегистрированы два землетрясения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ТОО «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция».

Первое землетрясение зафиксировано в 625 км на юго-восток от г. Алматы в 19 часов 13 минут 38 секунд Алматинского времени. Энергетический класс землетрясения 11.1. Магнитуда 5,0.

Второе землетрясение зафиксировано в 19 часов 48 минут 27 секунд Алматинского времени. Эпицентр землетрясения расположен в 386 км на северо-восток от г. Алматы.

Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда 5.2, говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».


Фото: assicuraci.it

Новости по теме
Грузовое судно с 22 членами экипажа на борту затонуло у юго-запада Японии: четверо спасены
В Китае побит рекорд самой низкой температуры
Казахстан ратифицировал соглашение с Китаем по спасению гражданских воздушных судов
Теги:
Читайте также
Оркестр народных инструментов имени Курмангазы отмечает 90-й концертный сезон
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 января
Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
Сезонный рост ОРВИ в Алматы: как уберечься от вируса
Более 13 тысяч алматинцев заболели ОРВИ за неделю
Свыше 1,3 трлн тенге необходимо на развитие социальной инфраструктуры Алматы
Более 45 млн квадратных метров жилья нужно построить к 2040 году в Алматы - разработчик генплана
Лыжники спровоцировали сход лавины в горах Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 За один день легализована 21 автомашина в Кызылординской области
2 Как трудоустраивают высвобождаемых на Тенгизе сотрудников рассказали в Атырау
3 84-летний карагандинский аксакал на тракторе очищает родное село от снега
4 Шесть человек спасли пожарные из горящей квартиры в Атырау
5 В Китае побит рекорд самой низкой температуры

Лента новостей