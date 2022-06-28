28 Июня 2022 12:05

Казахстанские сериалы покупают Сингапур, Россия и Турция – Мининформ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 5 лет при поддержке государства снято около 250 сериалов, состоящих из более чем 3500 серий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Более 50 из них продали в Сингапур, Россию, Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и другим странам», - сказал министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров в ходе заседания Правительства РК.

Кроме того, глава МИОР отметил, что государственными телеканалами ведется активная работа по продвижению информации в социальных сетях.

«На сегодня Youtube-канал телеканалов «Хабар» и «Казахстан» являются обладателями награды «Золотая кнопка», которая выдается при наличии аудитории в более миллион подписчиков», - добавил Аскар Умаров.

По данным ведомства, в 2021 году из 166 телеканалов в ТОП-10 вошли 6 казахстанских телеканалов («КТК», «Qazaqstan», «НТК», «Первый канал Евразия», «Хабар», «31 канал»), из них 3 – государственные телеканалы («Qazaqstan», «Хабар», «Первый канал Евразия»). Доля отечественных телеканалов, входящих в ТОП-30, в 2021 году увеличилась на 2,9%.