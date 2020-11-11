Казахстанские сериалы покажут в США, Канаде и странах Латинской Америки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сериалы, снятые национальным телеканалом, будут показаны в США, Пуэрто-Рико, Канаде и странах Латинской Америки. Об этом сообщила председатель правления АО РТРК «QAZAQSTAN» Ляззат Танысбай, выступая на Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы мы повысили прибыль от проката отечественных сериалов зарубежным телеканалам. Во время карантина эта работа продолжилась. Только в этом году международная компания «Ocean New Media, LLC» для спутниковых и кабельных каналов США, Пуэрто-Рико, Канады и стран Латинской Америки приобрела у нас 8 сериалов и 6 анимационных мультфильмов. Теперь эта компания переведет их на английский, испанский и португальские языки и представит зарубежным зрителям», - сказала Ляззат Танысбай.

По ее данным, 10 сериалов, состоящих из 242 частей, было продано ведущей платформе онлайн-кинотеатров на территории СНГ - IVI.RU. Платформа IVI.RU в месяц собирает до 50 млн просмотров.

«Это для нас большой рынок», - добавила Ляззат Таныспай.

Он также отметила, что сайты, относящиеся к медиаактивам корпорации, имеют до 7 млн постоянных пользователей. Кроме того, количество подписчиков в YouTube таких телеканалов как «Qazaqstan», «Abai tv», «Balapan», «Qazsport» достигло 4,3 млн.