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Казахстанские сериалы покажут в США, Канаде и странах Латинской Америки

11 Ноября 2020 12:00
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Казахстанские сериалы покажут в США, Канаде и странах Латинской Америки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сериалы, снятые национальным телеканалом, будут показаны в США, Пуэрто-Рико, Канаде и странах Латинской Америки. Об этом сообщила председатель правления АО РТРК «QAZAQSTAN» Ляззат Танысбай, выступая на Astana Media Week 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В последние годы мы повысили прибыль от проката отечественных сериалов зарубежным телеканалам. Во время карантина эта работа продолжилась. Только в этом году международная компания «Ocean New Media, LLC» для спутниковых и кабельных каналов США, Пуэрто-Рико, Канады и стран Латинской Америки приобрела у нас 8 сериалов и 6 анимационных мультфильмов. Теперь эта компания переведет их на английский, испанский и португальские языки и представит зарубежным зрителям», - сказала Ляззат Танысбай.

По ее данным, 10 сериалов, состоящих из 242 частей, было продано ведущей платформе онлайн-кинотеатров на территории СНГ - IVI.RU. Платформа IVI.RU в месяц собирает до 50 млн просмотров.

«Это для нас большой рынок», - добавила Ляззат Таныспай.

Он также отметила, что сайты, относящиеся к медиаактивам корпорации, имеют до 7 млн постоянных пользователей. Кроме того, количество подписчиков в YouTube таких телеканалов как «Qazaqstan», «Abai tv», «Balapan», «Qazsport» достигло 4,3 млн.


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#Культура   #СМИ   #США  
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Автор:

Серик Сабеков

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