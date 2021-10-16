Казахстанские сериалы набирают популярность на YouTube

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Созданные при непосредственном содействии МИОР РК казахстанские сериалы телеканалов «Qazaqstan» и «Хабар» набирают популярность на YouTube. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Так, за сентябрь зрители «Хабара» «насмотрели» более 14 миллионов часов. На сегодняшний день на видеохостинге у Агентства 8,5 миллионов уникальных зрителей. Хорошие результаты и у телеканала «Qazaqstan», у которого на платформе Youtube более 5,4 миллионов подписчиков.

100-серийный сериал «Замандастар» телеканала «Qazaqstan» набрал более 17 миллионов просмотров на YouTube. В общей сложности продолжительность всех просмотров сериала на платформе достигла 17 045 часов. Сериал смотрели не только казахстанцы, но и зрители из Кыргызстана, России, Монголии, Китая, Узбекистана и США.

Сериал был отснят накануне 30-летия Независимости страны. В нем рассказывается о позитивных изменениях, которые принес казахстанцам суверенитет государства. Главные герои - люди разных поколений, переживающие успехи и трудности вместе со всей страной.

В комментариях к сериалу пользователи YouTube отметили, что в Казахстане быстрыми темпами развивается киноиндустрия, а в сериале снимаются хорошие актеры, которые прекрасно вжились в роль.

Беспрецедентный сезон премьер представил и телеканал «Хабар». Полюбившийся зрителям сериал «Келінжан-3» набрал рекордное количество просмотров и вошел в тренды видеохостинга YouTube.

Продолжение полюбившейся комедии «Келінжан-3», который популяризирует семейные ценности, набрал более 26 миллионов просмотров за 15 серий. На протяжении всей трансляции сериал стабильно занимал первые строчки трендов YouTube. За жизнью казахстанской семьи наблюдали почти в 50 странах мира: большим спросом сериал пользовался у отечественного зрителя и наших соседей из Кыргызстана, России, Узбекистана. Кроме того плакали и смеялись вместе с героями и зрители из США, Монголии, Республики Кореи, Турции, Великобритании и других государств.

Еще одну премьеру этой осени телеканала «Хабар» - сериал «Рауза» - посмотрели на YouTube более 19 миллионов раз. Зрители из 40 стран сопереживали любимым героям на протяжении 5 миллионов часов, именно столько составляет время просмотра 16-ти серий.

Телеканал «Хабар» продолжает радовать новыми премьерами. Сейчас на суд зрителей представлен сериал «Қақпан», который повествует о важности морально-нравственных ценностей и тонкостях опасной работы егеря.

Пользователи YouTube не скупились на положительные комментарии и уже требуют продолжения любимых сериалов.

Отметим, при содействии Министерства информации и общественного развития РК в свете актуальных поручений Президента по идеологическому наполнению информационного контента отечественными телеканалами предпринимаются активные меры. В частности, в текущем году планомерно идет работа по производству сериальной продукции исторической направленности, что позволит увеличить долю данной тематики на 30%.