Казахстанские сенаторы встретились с Президентом Татарстана

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – Вице-спикер Сената Парламента Аскар Шакиров и ряд сенаторов встретились с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На встрече также приняли участие сопредседатель Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов, председатель государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, сенаторы Мухтар Кул-Мухаммед, Ольга Перепечина, Талгат Мусабаев, Владимир Волков.

Открывая встречу, Президент Татарстана отметил, что очень важно развивать сотрудничество между нашими странами на межпарламентском уровне.

В свою очередь А. Шакиров подчеркнул, что Казахстан заинтересован в развитии динамичного сотрудничества с Республикой Татарстан, являющейся одним из ведущих и экономически развитых субъектов РФ. «Наши народы связывают общие исторические и культурные корни. Сегодня отношения Казахстана с Татарстаном демонстрируют высокую динамику развития во всех областях», - сказал вице-спикер.

Вопросы открытия приостановленных прямых авиарейсов Нур - Султан – Казань, дальнейшее развитие двустороннего товарооборота, расширения сотрудничества в области науки и образования обсуждены в ходе встречи. В вузах Татарстана сегодня обучается более 1300 казахстанских студентов.











