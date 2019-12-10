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Казахстанские сенаторы встретились с Президентом Татарстана

10 Декабря 2019 12:54
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Казахстанские сенаторы встретились с Президентом Татарстана

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ – Вице-спикер Сената Парламента Аскар Шакиров и ряд сенаторов встретились с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым в Казанском Кремле. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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На встрече также приняли участие сопредседатель Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов, председатель государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, сенаторы Мухтар Кул-Мухаммед, Ольга Перепечина, Талгат Мусабаев, Владимир Волков.

Открывая встречу, Президент Татарстана отметил, что очень важно развивать сотрудничество между нашими странами на межпарламентском уровне.

В свою очередь А. Шакиров подчеркнул, что Казахстан заинтересован в развитии динамичного сотрудничества с Республикой Татарстан, являющейся одним из ведущих и экономически развитых субъектов РФ. «Наши народы связывают общие исторические и культурные корни. Сегодня отношения Казахстана с Татарстаном демонстрируют высокую динамику развития во всех областях», - сказал вице-спикер.

Вопросы открытия приостановленных прямых авиарейсов Нур - Султан – Казань, дальнейшее развитие двустороннего товарооборота, расширения сотрудничества в области науки и образования обсуждены в ходе встречи. В вузах Татарстана сегодня обучается более 1300 казахстанских студентов.




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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Сенат,
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