Казахстанские сенаторы приняли участие в семинаре парламентариев стран Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан приняли участие в семинаре Всекитайского собрания народных представителей с парламентами стран Центральной Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Участники встречи обсуждали актуальные темы, в том числе восстановление экономической ситуации и борьбу с нищетой в странах Центральной Азии.

В своём выступлении сенатор Ольга Булавкина проинформировала коллег о проводимой в Казахстане политике предоставления гражданам возможностей для трудоустройства, содействии росту заработной платы и совершенствовании социальной поддержки малообеспеченных граждан.

« В соответствии с поручением Главы государства для усиления прозрачности и адресности в механизм назначения адресной социальной помощи были внесены изменения, предусматривающие повышение персональной ответственности и мотивацию к труду получателей помощи «, - сказала Ольга Булавкина.

Также парламентарии обсудили перспективы активизации реализации транспортного и транзитного потенциала стран Центральной Азии, подчеркнув важность более тесной региональной координации.

В ходе семинара была отмечена, необходимость обеспечения свободы транзита грузов, модернизации транспортных коридоров и создания условий для проведения беспрепятственных грузоперевозок через границы наших стран.