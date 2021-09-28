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    23:57, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские сенаторы приняли участие в семинаре парламентариев стран Центральной Азии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан приняли участие в семинаре Всекитайского собрания народных представителей с парламентами стран Центральной Азии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Участники встречи обсуждали актуальные темы, в том числе восстановление экономической ситуации и борьбу с нищетой в странах Центральной Азии.

    В своём выступлении сенатор Ольга Булавкина проинформировала коллег о проводимой в Казахстане политике предоставления гражданам возможностей для трудоустройства, содействии росту заработной платы и совершенствовании социальной поддержки малообеспеченных граждан.

    « В соответствии с поручением Главы государства для усиления прозрачности и адресности в механизм назначения адресной социальной помощи были внесены изменения, предусматривающие повышение персональной ответственности и мотивацию к труду получателей помощи «, - сказала Ольга Булавкина.

    Также парламентарии обсудили перспективы активизации реализации транспортного и транзитного потенциала стран Центральной Азии, подчеркнув важность более тесной региональной координации.

    В ходе семинара была отмечена, необходимость обеспечения свободы транзита грузов, модернизации транспортных коридоров и создания условий для проведения беспрепятственных грузоперевозок через границы наших стран.

    Теги:
    Сенат Официально Китай Международная деятельность Внешняя политика Казахстана Центральная Азия
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