Казахстанские сенаторы приняли участие в семинаре парламентариев стран Центральной Азии
Участники встречи обсуждали актуальные темы, в том числе восстановление экономической ситуации и борьбу с нищетой в странах Центральной Азии.
В своём выступлении сенатор Ольга Булавкина проинформировала коллег о проводимой в Казахстане политике предоставления гражданам возможностей для трудоустройства, содействии росту заработной платы и совершенствовании социальной поддержки малообеспеченных граждан.
« В соответствии с поручением Главы государства для усиления прозрачности и адресности в механизм назначения адресной социальной помощи были внесены изменения, предусматривающие повышение персональной ответственности и мотивацию к труду получателей помощи «, - сказала Ольга Булавкина.
Также парламентарии обсудили перспективы активизации реализации транспортного и транзитного потенциала стран Центральной Азии, подчеркнув важность более тесной региональной координации.
В ходе семинара была отмечена, необходимость обеспечения свободы транзита грузов, модернизации транспортных коридоров и создания условий для проведения беспрепятственных грузоперевозок через границы наших стран.