Казахстанские сенаторы примут участие в наблюдении за выборами депутатов Жогорку Кенеша

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В мониторинге за выборами депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, назначенных на 4 октября 2020 года, примут участие ряд депутатов Сената Парламента Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.
В состав наблюдателей Миссии Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ вошел Мурат Бактиярулы. Сенатор Бакытжан Жумагулов будет представлять на выборах Парламентскую Ассамблею ОДКБ. Динар Нукетаева будет работать в составе Миссии ТюркПА по мониторингу электорального процесса.