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Казахстанские самбисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Октября 2022, 02:10
Казахстанские самбисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Чемпионат мира по боевому самбо среди юниоров и молодежи проходил в Армении с 13 по 17 октября. Мангистауские спортсмены вернулись с мировых соревнований с бронзовыми медалями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Центр общественных коммуникаций области.

В соревнованиях международного уровня приняли участие около 1000 спортсменов из 24 стран. В составе сборной команды Казахстана от Мангистауской области приняли участие пять самбистов.

«Среди юниоров в весовой категории 46 кг бронзовую медаль завоевал Орысбайулы Гани, в весовой категории 58 кг - Куанышбек Комеков и в весовой категории 54 кг - Айкун Рахметова. Старший тренер юношеской и молодежной сборной команды - Баглан Ибрагим», - сообщил ЦОК в Instagram.

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Фото ЦОК Мангистауской области


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